Letzten Dienstag las Irene Hunziker aus ihrem neuen Buch vor, das voller Spannung, überraschender Wendungen, schicksalhafter Begegnungen und bewegender Momente ist. Auch gab sie ehrliche Einblicke in ihr Leben.

MONYA SCHNEIDER

Am vergangenen Dienstag stellte die Meiringer Autorin Irene Hunziker ihren zweiten Roman «Der steinige Pfad ins Licht» in der Bibliothek Frutigen vor. Leider waren nur wenige Zuhörer anwesend. Man weiss nicht, ob es an der neu geltenden Maskenpflicht oder am garstigen Wetter lag. Auf jeden Fall haben diejenigen, die nicht da waren, eine spannende Lesung verpasst.

Bei ihrer Begrüssung bekannte Hunziker, dass es ihr in Frutigen schon ein weinig «heimelet», schliesslich wohnte sie einmal zwei Jahre im Frutigland, welches auch im Buch vorkommt. Begleitet wurde die…