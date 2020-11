Lange Wartezeiten und zu starke Einmischung: Viele Gemeinden sind mit den raumplanerischen Verfahren des Kantons Bern unzufrieden. Nun haben sich beide Seiten zusammengesetzt und konkrete Massnahmen verabschiedet. Den Gemeinden werden damit deutlich mehr Kompetenzen zugestanden.

BIANCA HÜSING

Die raumplanerischen Gräben sind zweifelsohne tief. Zwischen Bauherrschaft und Bauverwaltung, zwischen Gemeinden und Kanton liegen immer wieder sehr unterschiedliche Interessen, auseinanderdriftende Rechtsvorstellungen – und nicht zuletzt auch verfahrenspolitische Missverständnisse. Beispielhaft dafür steht die kantonale Vorprüfung. Während so manche Gemeinde sie als Schikane und als teils zu grossen Eingriff in ihre ortsplanerische Hoheit wahrnimmt, hat die Vorprüfung in den Augen des Kantons eine…