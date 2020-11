NATERS-INTERLAKEN Das UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch und die Jungfraubahnen haben den wichtigen Nachhaltigkeitspreis der International Mountain Tourism Alliance (IMTA) des Jahres 2020 gewonnen. Die IMTA konzentrierte sich dabei primär auf das Thema der Entwicklung des Bergtourismus nach Covid-19. Hans-Christian Leiggener, Geschäftsleiter der Stiftung UNESCO-Welterbe, sowie Urs Kessler, CEO der Jungfraubahnen, hatten per Videobotschaft an der Jahreskonferenz der IMTA in Guiyang (China) teilgenommen. Der Nachhaltigkeitspreis ist die erste Auszeichnung ihrer Art im Tourismussektor.

PRESSEDIENST UNESCO-WELTERBE