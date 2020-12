In manchen Regionen ist die aktuelle Saison bereits jetzt einträglicher als die letzte: Die tief gelegenen Skilifte Aeschiallmend und Faltschen haben inzwischen einige Betriebstage hinter sich, während sie sich 2019/2020 fast gar nie in Bewegung setzten. Am Wochenende waren hier die Pisten von den warmen Temperaturen und dem samstäglichen Regen zwar bereits aufgeweicht, dafür herrschte weniger Betrieb als in den höher gelegenen Skigebieten an Silleren oder auf der Elsigenalp. Dort glitzerte am Sonntag das Sonnenlicht im frisch gefallenen Schnee. Natürlich kamen Winter-Fans auch abseits der Skipisten auf ihre Kosten – sei es beim Winterwandern oder auf der Langlaufloipe in Kandersteg.

JULIAN ZAHND