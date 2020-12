Es herrschen hervorragende Wintersportverhältnisse, die Loipen und das Winterwandern locken viele Gäste an. Und doch kann man zuhinterst im Kandertal nicht ganz zufrieden sein.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Mit «gar nicht so schlecht» zieht Sonja Reichen Hurni, die Leiterin des Tourist Centers, eine Weihnachtsbilanz aus Sicht der Hotels. Es gebe natürlich Unterschiede, aber viele kurzfristige Buchungen hätten zum Glück etliche Gäste nach Kandersteg gebracht, denn die Verhältnisse seien traumhaft. Eine Momentaufnahme zeigt, dass am Dienstag die Hotels «mehrheitlich ausgebucht» gewesen sind. Die Zeit nach dem Jahreswechsel macht ihr allerdings Sorgen, da sei der Buchungsstand eher schlecht. «Einige Betriebe haben bereits entschieden oder überlegen, im Januar jeweils nur an den Wochenenden zu…