GESCHICHTE Im Februar 1971 erhielten Schweizer Frauen endlich das Stimmund Wahlrecht. Für Frutigen war das nichts Neues: Die Gemeinde hatte das Frauenstimmrecht schon früher eingeführt – an einer denkwürdigen Gemeindeversammlung vor genau 50 Jahren.

TONI KOLLER

Hinter der Frutiger Pioniertat – nur Unterseen und Thun waren im Kanton noch schneller – steckte der damalige Strasseninspektor Jean Wenger. Teilweise in Frankreich aufgewachsen, hatte Wenger seine Eltern schon als Kind zur Stimmabgabe in die dortigen Wahllokale begleitet. Als er in Frutigen ankam, konnte er nicht fassen, dass seiner Mutter dieses Recht hier nicht zustand. So startete der rührige FDP-Mann, der auch sonst nicht mit seiner Meinung zurückhielt, im Frühjahr 1970 eine Initiative zur Einführung des Frauenstimm- und…