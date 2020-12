An den Festtagen tummelten sich zwar viele Wintersportler auf den Pisten, doch weniger als normal. Die Gäste nehmen die Situation mit den geschlossenen Restaurants gelassen und schätzen das Take-away-Angebot.

YVONNE BALDININI

Zwei Skifahrer beissen am Pistenrand im Hahnenmoos in ihre Currywurst, auf einem Plastiksack sitzend. «Es ist zwar nicht so gemütlich, aber wir hatten uns darauf eingestellt», meint einer der beiden. Man lerne schätzen, was man habe, und schliesslich sei man früher auch nichts anderes gewohnt gewesen, so die Basler. In der Schlange an den Take-away-Ausgaben stehen die Hungrigen diszipliniert an, länger als acht Minuten muss sich niemand gedulden. Ein Trio aus Winterthur hat sich auf Sillerenbühl auf zwei seiner Snowboards niedergelassen. «Die Chicken-Nuggets sind…