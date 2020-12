Seit dem 1. Oktober findet jede Woche ein Tränkermarkt im Kanton Bern statt mit dem Ziel, die Preistransparenz zu erhöhen. In der Kanderarena wurden bereits fünf Veranstaltungen dieser Art durchgeführt.

BIANCA HÜSING

Die Auktion ist ein Novum und könnte die viehwirtschaftlichen Marktstrukturen auf Dauer verändern. Abwechslungsweise in Mülenen und in Schüpbach versammeln sich seit Oktober jede Woche Bauern, um jene Kälber zu versteigern, die sie nicht für die Zucht vorgesehen haben. Normalerweise wird das Geschäft über Händler abgewickelt, die das Vieh einsammeln und an Mastbetriebe weiterverkaufen. Die Preise werden so quasi unter vier Augen ausgehandelt. Aus Sicht mancher Landwirte ist dies jedoch nicht immer eine befriedigende Lösung. Laut dem neu gegründeten Verein Tränkerauktion…