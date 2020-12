KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE Im Abstimmungskampf um die KVI wurde viel um Moral gestritten. Verloren hat am Ende genau diese. Für den Zustand von Politik und Gesellschaft ist das kein gutes Zeichen.

MARK POLLMEIER Als die Konzernverantwortungsinitiative vor fünf Jahren startete, ging es um eine scheinbar einfache Frage: Sollen Schweizer Konzerne bei ihren Geschäften im Ausland Umweltschutz und Menschenrechte beachten?

Die meisten würden diese Frage wohl immer noch mit Ja beantworten. Wie breit die Unterstützung für die KVI war, zeigen nicht zuletzt die Abstimmungsergebnisse in der Region. Der Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental hat die Vorlage mit «nur» 54,3 Prozent der Stimmen abgelehnt. In Frutigen hatte das Nein-Lager mit 50,6 Prozent nur hauchdünn die Nase vor, in Aeschi wurde…