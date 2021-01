Die Raiffeisenbank Frutigland konnte ihre Bilanzsumme im vergangenen Jahr um rund 3,5 Prozent steigern, Kundeneinlagen und Ausleihungen nahmen zu. Das Zinsengeschäft bleibt schwierig, der Jahresgewinn hat sich leicht verringert.

Der Raiffeisenbank Frutigland sei es im Corona-Jahr wichtig gewesen, eine verlässliche Partnerin für ihre KundInnen zu sein. schreibt die Bank in einer Medienmittelung zum Abschluss 2020. Im Fokus habe die unkomplizierte und rasche Unterstützung insbesondere der KMU-Kunden gestanden. Beispielhaft werden die Auszahlung der COVID- 19-Kredite des Bundes und die Gutscheinaktion zugunsten des einheimischen Gewerbes genannt. Die Raiffeisenbank Frutigland hatte im vergangenen Jahr an alle 8800 Mitglieder der Genossenschaft Gutscheine zu 30 Franken verteilt, die in der…