Auch in der kalten Jahreszeit erfreut sich das Campieren zunehmender Beliebtheit. Dies zeigt eine kleine Umfrage auf drei Plätzen.

KATHARINA WITTWER

«Richtige» Camper sind auch in der kalten Jahreszeit mit ihren fahrbaren Unterkünften unterwegs. Der Platz im Boden in Adelboden war übers Neujahr jedenfalls gut belegt. Es seien mehr Gäste angereist als in anderen Jahren, ist von den Betreibern zu vernehmen. Die meisten seien zwei bis vier Tage geblieben. Eine Ausnahme bildete eine Familie aus Bulgarien. «Weil die Schweiz fast das einzige Land ist, in dem die Skigebiete offen sind, haben wir statt Frankreich – wo wir die letzten Jahre hinfuhren – das Berner Oberland gewählt», sagt die Ehefrau und Mutter zweier Kinder. Fast zwei Wochen verbrachten die Bulgaren in Adelboden und waren…