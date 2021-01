Gäste generierten 2020 in Spiez rund 105 000 Übernachtungen in der Hotellerie und Parahotellerie. Im Vergleich zum Rekordvorjahr mit dem besten Ergebnis seit 1990 beträgt der Rückgang gut 20 Prozent – und fällt damit weniger schlimm aus, als im Frühjahr 2020 befürchtet wurde. Spiez schneidet im nationalen Durchschnitt bemerkenswert positiv ab, weil der Ort vor Covid rund zwei Drittel Schweizer Hotelgäste beherbergte. Allerdings fehlten im starken Geschäftstourismus viele Seminare und Tagungen, was das Ergebnis drückte.

Das neue Angebot, ein Komplettservice der Spiez Marketing AG für Ferienwohnungsbesitzer, entwickelt sich erfreulich. Von der Vermarktung und Gästebetreuung bis zur Abrechnung und Endreinigung vermittelt die Spiez Marketing AG alles. Die ersten beiden Ferienwohnungen kamen…