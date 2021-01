Die Vorgänge im Steinbruch Mitholz beschäftigen die Justiz seit Monaten. Daneben wird vor Gericht auch noch um eine andere Frage gerungen: Welche Infos über die Affäre an die Öffentlichkeit dringen dürfen. Die Blausee AG hat nun klar gemacht, dass sie sich den Mund nicht verbieten lassen will.

MARK POLLMEIER

Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als könnte sich die aufgeheizte Stimmung in der Affäre Blausee wieder ein wenig abkühlen. Ende November und Mitte Dezember hatten sich Beteiligte und Kontrahenten an einem runden Tisch zusammengesetzt. Zuletzt war ein unabhängiges Fachbüro mit Untersuchungen beauftragt und ein externer Moderator für kommende Treffen benannt worden. Doch die Ruhe war trügerisch.

Erst letzte Woche enthüllte die Berner Zeitung, dass zweifelhafte Abfälle offenbar…