Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern erhöhte sich im Januar 2021 um 458 Personen auf 16 664. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,8 auf 2,9 Prozent (Schweiz: von 3,5 auf 3,7 Prozent). Den grössten Anstieg verzeichnete das Gastgewerbe infolge der angeordneten Restaurantschliessungen. Auch im Detailhandel zeichnet sich bereits eine zunehmende Arbeitslosigkeit ab. Im bernischen Baugewerbe hat der Anstieg saisonale Gründe. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 2,6 Prozent.

In sieben von zehn Verwaltungskreisen stieg die Arbeitslosigkeit an, in drei Verwaltungskreisen blieb sie stabil. Den grössten Anstieg verzeichnete der Verwaltungskreis Biel (von 5 Prozent auf 5,3). Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental blieb die Quote unverändert bei 1,4. Verglichen mit dem Januar 2020 sind…