Pächter- und Führungswechsel im Adelbodner Traditionsrestaurant. Anstelle der bisherigen Pächterinnen übernimmt die Event Treff GmbH des Basler Unternehmers Werner Schmid das beliebte Speise- und Ausgehlokal. Dominic Schranz und Barbara Baumann werden ab Mitte Juni die neuen Gastgeber sein.

RETO KOLLER

Wann wird auswärts essen zum Erlebnis? Wenn Küche und Service stimmen und das Lokal eine unverwechselbare Wirkung auf die Kunden hat. So war es in der «Alten Taverne» unter der Führung von Esther Reimann und Pia Zryd, die sich nach zehn Jahren zurückgezogen haben. Der neue Pächter ist in Adelboden kein Unbekannter. Der Basler Unternehmer Werner Schmid besitzt in Adelboden nebst seinem Ferienhaus bereits fünf Gastrobetriebe: Die Hotels Bären und Bernahof, die Vogellisi-Bar, das Restaurant…