Das Volk fremdelt mit der Wirtschaft

HANDELSABKOMMEN / LADENÖFFNUNGSZEITEN Eine moderate Ausweitung der Sonntagsverkäufe wurde im Kanton Bern abgelehnt, der Handelsvertrag mit Indonesien vom Schweizer Stimmvolk nur knapp angenommen. Die beiden Voten haben vielleicht mehr miteinander zu tun, als es zunächst scheint.

Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental sprachen sich 56,2 Prozent der Abstimmenden für das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien aus. In einzelnen Gemeinden wie Adelboden oder Kandersteg lagen die Zustimmungswerte mit 58 und mehr Prozent sogar noch etwas höher. Damit fiel das Ergebnis in der Region etwas deutlicher aus als in der Schweiz, wo sich nur 51,6 Prozent für das Abkommen erwärmen konnten.

Das Resultat überrascht. Alle bürgerlichen Parteien hatten sich…