Das Freibad muss dringend saniert werden, ein entsprechendes Projekt ist deshalb bereits in Arbeit. Ob die Abstimmung über den Kredit allerdings noch in diesem Jahr stattfinden wird, ist sehr ungewiss.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Der Terminplan sieht vor, dass die Badisaison 2023 in Frutigen mit einem frisch sanierten und auch technisch wieder zeitgemässen Freibad eröffnet werden kann. Ein entsprechendes Vorhaben wurde im letzten Oktober bekannt, die Kreditabstimmung an der Urne für Mitte dieses Jahres in Aussicht gestellt. Doch wie Vize-Gemeinderatspräsident und Finanzvorsteher Niklaus Liechti jetzt sagt, wird es eng: «Ich habe beim Gemeinderat beantragt, dass wir mit den weiteren Planungsarbeiten bis nach der Finanzdebatte im Gemeinderat warten. Und diese ist vom März auf den 22. April…