Netzwerke sind im Geschäftsleben unabdingbar. Diese kann jeder Unternehmer für sich selbst aufbauen – oder er greift auf organisierte Strukturen zurück. Wie aber läuft das Networking in der Corona-Krise?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

In einem deutschen Magazin für digitale Unternehmer stand kürzlich, dass das Netzwerken bei Häppchen und Weisswein ineffizient sei. Wenn man wirklich weiterkommen wolle, müsse man gezielt Personen auswählen und kontaktieren. In Zeiten von Corona ohne Steh-Apéros und Visitenkarten sei die direkte Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon weniger ein Problem, auch wenn es anfangs vielleicht Überwindung koste. Aber so finde man schneller Geschäftspartner, die zur eigenen Firma passen und die Kundenkartei erweitern würden, heisst es in dem Beitrag.

Frühmorgendliches…