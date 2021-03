Verdikt mit Symbolkraft – aber nicht viel mehr

VERHÜLLUNGSVERBOT Erstmals seit sieben Jahren hatte eine Volksinitiative bei der Bevölkerung Bestand: 51,2 Prozent der Abstimmenden sagten Ja zum Verhüllungsverbot. Welche Motive hinter dem Votum stehen, ist allerdings ebenso ungewiss wie die Folgen.

BIANCA HÜSING

Leicht haben es sich die SchweizerInnen nicht gemacht. Die schwankende Stimmungskurve zwischen den Umfragen und dem nun denkbar knapp gewordenen Resultat lässt erahnen, dass doch so mancher Urnengänger bis zum Schluss mit sich gerungen hat: Soll man ein Unterdrückungsinstrument mit Unterdrückung bekämpfen? Ein Symbol mit Symbolpolitik? Wie viel Spaltungspotenzial das Verhüllungsverbot birgt, liess sich am besten an der politischen Mitte beobachten. Entgegen den Parolen der FDP und…