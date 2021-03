KANTON Erfolg für Grossrat Jakob Schwarz (EDU): Die Bewertungskriterien für Liegenschaften müssen überarbeitet werden. Die aktuellen Neubewertungen sind davon allerdings nicht tangiert – sie bleiben vorerst gültig.

BIANCA HÜSING

Dass die amtlichen Neubewertungen einiges Erregungspotenzial bergen, zeigte die Grossratsdebatte vom vergangenen Dienstag. Gleich drei Vorstösse waren zu dem Thema eingegangen, und alle schlugen in die gleiche Kerbe: Die Behörden hätten das ursprüngliche Ziel verfehlt, Steuergerechtigkeit herzustellen. Besonders in Saanen habe die Neubewertung zu einem massiven Anstieg der amtlichen Werte geführt – und zwar weit über den angestrebten Richtwert von 70 Prozent hinaus. In manchen Fällen hätten sich die Liegenschaftssteuern praktisch über Nacht verdoppelt. Die…