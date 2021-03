Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern blieb im Februar 2021 praktisch konstant (– 91 Personen auf 16 573). Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 2,9 Prozent (Schweiz: von 3,7 auf 3,6 Prozent).

In sieben von zehn Verwaltungskreisen des Kantons blieb die Arbeitslosigkeit stabil, in den Verwaltungskreisen Jura bernois und Bern-Mittelland ging sie zurück und im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli stieg sie leicht an. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen geht von 1,4 (Frutigen-Niedersimmental) bis 5,3 Prozent (Biel).

Das Baugewerbe verzeichnete nach dem saisonal begründeten Anstieg in den letzten Monaten einen Rückgang der Arbeitslosigkeit (-111 Personen). Wie im Januar stieg die Zahl der Arbeitslosen im Gastgewerbe und im Detailhandel infolge der…