Das Restaurant Geilsbrüggli wird Teil der «Hüttenzauber»-Kette. Damit das heimelige Lokal unter der Pacht der Kappeler Gastro AG seinen Charakter behält, wird Beatrice Künzi-Bürgi weiterhin als Geschäftsleiterin tätig sein. Ihr Ehemann Peter stellt sich beruflich einer neuen Herausforderung.

RUTH STETTLER

Das «Geilsbrüggli» ist der 18. Gastrobetrieb in Samuel Kappelers Kette «Hüttenzauber». Vom Saanenland über das Simmental zum Thunersee und von Grindelwald bis in die Lenzerheide hat sich der Quereinsteiger in der Branche einen Namen gemacht. Der Bauernsohn ist gelernter Zimmermann, arbeitete als Briefträger und DJ, besuchte die Wirtschaftsschule und absolvierte eine Ausbildung zum Hotelmanager. Nachdem er in Zürich ein Restaurant geführt hatte, zog es ihn in die Berge zurück. Das…