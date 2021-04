VEREINE Ob in Krattigen oder in Adelboden: das gemeinsame Musizieren fehlt allen Musikgesellschaften. Einige Vereine behelfen sich derzeit mit Proben im kleinen Kreis – denn die Hoffnung auf Konzerte noch in diesem Jahr ist gross.

MICHAEL SCHINNERLING

In Krattigen ist Dirigentin Renate Siegenthaler positiv gestimmt: «Sofern es möglich ist, wird das erste Konzert im Sommer stattfinden. Genaue Daten gibt es noch nicht, wir werden sehr spontan und flexibel reagieren.» Zurzeit finden in Krattigen keine Proben in grösserer Besetzung statt. «Wir möchten aber möglichst bald in Fünfer-Gruppen proben», so Siegenthaler. Die Ausnahme bildet die Krattiger Juniorband: «Mit den Junioren probe ich schon wieder», berichtet Siegenthaler. Es sei Seelenbalsam für alle. «Zwar haben wir zurzeit kein Konzert…