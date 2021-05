Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) fordert, dass die Zweitwohnungsgesetzgebung jetzt revidiert werden muss. Das Gesetz habe zu unerwünschten Nebeneffekten geführt, die so nicht beabsichtigt waren. Diese müssten schnellstmöglich beseitigt werden.

Am vergangenen Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, in der Zweitwohnungsgesetzgebung vorerst auf Anpassungen zu verzichten. Er will lediglich einige Anpassungen in der Vollzugspraxis vornehmen. Bevor über weitere Schritte entschieden wird, soll in vier Jahren erst eine weitere Wirkungsanalyse des Zweitwohnungsgesetzes durchgeführt werden.

Im Unterschied zum Bundesrat ist die SAB der Auffassung, dass die Gesetzgebung bereits jetzt angepasst werden muss. Seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative im Jahr 2012 und…