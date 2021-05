In den letzten Monaten hat sich ein Problem akzentuiert, mit dem die Holzbauer noch nie konfrontiert waren: ein Mangel an Massiv- und Leimholz. Internationale Handelskriege wirken sich so auch im Frutigland aus.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Das Thema beschäftigt uns täglich. Die Nachfrage nach Holz in China, Grossbritannien und vor allem den USA treibt die Preise nach oben und verlängert insbesondere die Lieferfristen.» Heinz Burn, Geschäftsführer der Adelbodner Holzbau Burn AG, bringt es auf den Punkt. Holzverarbeitende Firmen müssen derzeit flexibel sein, denn sowohl Massivholz als auch verleimte Produkte sind immer schwieriger zu bekommen – und massiv teurer geworden. Das seien zwei Probleme, die man bisher nicht gekannt habe. «Lieferanten, die selbst Sägereien betreiben, fördern nun zwar…