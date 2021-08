Letzten Mittwoch führte die Planungsregion Kandertal einen Workshop zur Altersplanung im Frutigland durch. Vor allem die wachsende Zahl älterer Menschen wird künftig zu einer steigenden Nachfrage nach Angeboten und Versorgungsleistungen führen.

Um ältere Menschen auch in Zukunft gut versorgen zu können, erarbeitet die Planungsregion Kandertal plus (mit den Gemeinden Aeschi und Krattigen) eine regionale Altersplanung. Ziele in der Altersplanung sind unter anderem

• eine Bedarfsabklärung nach stationärer, teilstationärer und ambulanter Versorgung,

• die Erarbeitung von vernetzten Strategien für die Umsetzung,

• die Entwicklung neuer Angebote und

• die Formulierung von Grundsätzen für die Koordination im Versorgungsnetzwerk und mit den Behörden.

Eine Projektgruppe aus VertreterInnen der…