Die Mitte Berner Oberland hat eine neue Strategie verabschiedet und die Abstimmungsempfehlungen für den 26. September abgegeben. Schwergewichte setzt die Partei in den Bereichen, Gesundheit, Bildung, Wohnen und Arbeiten. In ihrem Strategiepapier schreibt die Mitte, dass die Grundversorgung flächendeckend im ganzen Berner Oberland sicherzustellen und Hausarztmodelle zu fördern seien. Ebenfalls solle die Altersversorgung nahe des Wohnortes erhalten und unterstützt werden. Die Partei sieht auch die Chancen und Gefahren im Energiebereich und unterstützt die Förderung der einheimischen Ressourcen wie Wasser, Sonne, Holz und Wind. Nur so sei die Energiewende zu schaffen. Matthias Matti, Präsident der Mitte, hält dazu fest: «Wir tragen unserer Natur und den Ressourcen Sorge! Sie bilden den…