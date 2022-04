INTEGRATION Bereits über 50 ukrainische Kinder wurden im Frutigland eingeschult. Der Unterricht ist eine Herauforderung – nicht nur wegen der Sprachbarriere, sondern auch, weil Lehrpersonal zunehmend knapp wird. Von Krisenstimmung ist im Tal bis anhin aber nichts zu spüren – im Gegenteil.

JULIAN ZAHND

In den Augen mancher BürgerInnen ist die Verwaltung träge, unflexibel und unnötig kompliziert. Egal, was an diesem Vorurteil dran ist: Zurzeit geben Bund und Kantone ein anderes Bild ab. Geflüchtete UkrainerInnen erhalten umstandslos Asyl, die Suche nach Unterkünften läuft auf Hochtouren. Auch die Einschulungen geflüchteter Kinder verläuft zumindest im Tal reibungslos.

57 Kinder wurden im Frutigland in den letzten zwei Wochen eingeschult, gut zwei Drittel davon in Frutigen. Bislang sei es…