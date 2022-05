Vor vollen Reihen fand am vergangenen Donnerstag in Interlaken die 102. Generalversammlung der Volkswirtschaft Berner Oberland statt.

«Endlich können wir uns wieder treffen!», freute sich Marianna Lehmann, die ihre erste Generalversammlung als Präsidentin der Volkswirtschaft Berner Oberland eröffnete. Rund 120 Personen sind der Einladung am Donnerstagnachmittag ins Lindner Grand Hotel Beau Rivage in Interlaken gefolgt.

Die traktandierten Geschäfte wurden alle einstimmig und wie vom Vorstand vorgeschlagen genehmigt. Die GmbH, über die im März bereits in den Medien informiert wurde, kann nun rückwirkend per 1. Januar 2022 mit dem Namen Actifutura gegründet werden. Das Angebot der Arbeitsintegration, das dank zusätzlicher Programme und Mitarbeitenden stark gewachsen ist, wird in die GmbH…