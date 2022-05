Am 5. Mai fand im Landhaus Adler in Frutigen die Mitgliederversammlung der Spitex Niesen statt. Schnell wurde klar: Das vergangene Jahr war in mancherlei Hinsicht kein Sonntagsspaziergang.

Nach zwei Jahren Unterbruch konnte Präsident Urs Gehrig wieder zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung im grösseren Rahmen begrüssen. Nicht nur Themen wie die Pandemie oder die Finanzen beschäftigten die Spitex Niesen im Jahr 2021. Eine noch grössere Herausforderung war die enorme Nachfragesteigerung nach Spitex-Dienstleistungen und die Schwierigkeit, genügend Personal zu rekrutieren. Die Zunahme der Dienstleistungen schlägt sich auch in den Zahlen nieder: 112 Mitarbeitende leisteten 45 244 Pflege- und Hauswirtschaftsstunden (+ 19 Prozent) und verteilten über 21 000 Mahlzeiten (+ 40…