Am vergangenen Freitag informierte der Regierungsrat an einem Medien anlass über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs im Kanton Bern. Fragen der Unterbringung wurden dabei ebenso thematisiert wie die aktuelle Lage an den bernischen Schulen.

Bisher wurden dem Kanton 7000 Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen. Davon ist die Mehrheit privat untergebracht (4296 Personen). In einer eigenen Wohnung leben 1533, in kollektiven Unterkünften 1055 Personen.

Noch immer sind im Kanton Bern rund 340 Personen mehr untergebracht als es dem Verteilschlüssel unter allen Kantonen entsprechen würde. Der Ausgleich erfolgt jedoch aufgrund der geringeren Anzahl neu ankommender UkrainerInnen nur langsam.

Szenarien für den Herbst

Im Hinblick auf die kälteren Jahreszeiten ist zu erwarten, dass sich viele der…