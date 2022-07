SOZIALPOLITIK Nach über zehn Jahren Vorbereitungszeit hat der Regierungsrat nun das neue Gesetz zur Behindertenunterstützung verabschiedet – und setzt damit einen Systemwechsel in Gang. Menschen mit Beeinträchtigungen müssen künftig nicht mehr in Heimen leben, um Leistungen zu erhalten.

BIANCA HÜSING

Regierungsrat Pierre Alain Schnegg geizte nicht mit Eigenlob, als er am Freitag das neue Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG) vorstellte. «Wir präsentieren heute nicht nur ein Gesetz, sondern ein voll funktionsfähiges System, das wir auf Knopfdruck in Betrieb nehmen können. Damit nehmen wir in der Schweiz eine Pionierrolle ein.» Eveline Zurbriggen (stellvertretende Generalsekretärin der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI) sprach gar von einem…