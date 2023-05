Ein reicher Schatz fürs Dorfarchiv

Tausende alter Postkarten und zahlreiche Dokumente zur Ortsgeschichte lagern nun im Untergeschoss des Pfarrhauses: Das Dorfarchiv beherbergt neuerdings die «Sammlung Lips» – Grund genug für eine kleine Übergabefeier.

TONI KOLLER

60 Jahre lang waren Walter und Margrit Lips aus Wangen (ZH) Stammgäste im Lohnerdorf. Und seit Anbeginn haben sie alles zur Seite gelegt, was sie zu ihrem Ferienort an Gedrucktem finden konnten. Ihre Sammlung umfasst etwa 30 Ordner mit Unterlagen zu den Hotels – Fotografien, Zeitungsausschnitte, alte Speisekarten, Preislisten und dergleichen mehr –, zu den zeitweise zahlreichen Ferienheimen und zu vielen weiteren Aspekten des örtlichen Geschehens.

Frischer Augenschein auf das alte Adelboden

Im Mittelpunkt der Sammlung Lips aber stehen rund 5000 Ansichtskarten mit Adelbodner Sujets, die bis ins Jahr 1880 zurückreichen. Walter Lips hat sie mitunter auf Flohmärkten und in Antiquariaten in der halben Welt aufgetrieben. Etwa die Hälfte dieser Postkarten entstammen dem Werk der lokalen Fotografendynastien Klopfenstein und Gyger, weshalb uns manch eine Ansicht aus früheren Publikationen bekannt vorkommen mag. Die übrigen rund 2500 Karten hingegen wurden von anderen Fotokünstlern geschaffen und eröffnen nicht selten einen neuen Blick auf die Entwicklung des Tourismusorts. Erstmals davon überzeugen konnte man sich 2022 bei der Adelbodner Tourismus-Jubiläumsfeier, als Elemente der Lips-Kollektion auf Plakaten die Schaufenster zierten. «Das Ganze ist ausserordentlich hilfreich für die heimatkundliche Forschung», betonte Dorfarchiv-Vertreter Jakob Pieren bei der formellen Entgegennahme der Sammlung am vergangenen Mittwoch.

In guter Obhut

Dieser Tage haben Margrit und Walter Lips ihre Adelbodner Eigentumswohnung altershalber aufgegeben. Schon lange zuvor stellte sich ihnen die Frage: Wohin mit all den Dokumenten? Peter Waser vom Stammgästeverein (VSA) vermittelte dann den Kontakt zur Tourismusorganisation und zum Dorfarchiv. Es folgte einiges Hin und Her: Angesichts des hohen Sammlerwerts der Ansichtskarten wollte Walter Lips seine Preziosen verständlicherweise nicht ganz kostenlos abtreten. Und das Dorfarchiv, eine Stiftung der Gemeinde, verfügt kaum über eigene Mittel für Ankäufe. Eine Interessengemeinschaft unter Wasers Leitung fand schliesslich die nötigen Sponsoren: Gemeinde,Tourismusorganisation, Hoteliers, VSA, der Verein Oniborg sowie die IG Dorf brachten zusammen 10 000 Franken auf, um die Familie Lips angemessen zu entschädigen. Walter Lips: «Ich bin glücklich, dass unsere Sachen am richtigen Ort auf kompetente Weise weiterbewahrt werden: im Dorfarchiv.»

Die grosse Arbeit kommt noch

Nun ist also die gesamte Sammlung Lips im Archiv eingetroffen. Wohlgeordnet zwar, aber «nur» in Papierform. Dabei ist es das erklärte Ziel, das Material – wie auch den stetig wachsenden übrigen Archivbestand – nach und nach zu digitalisieren, entsprechend zu beschlagworten und via Internet zugänglich zu machen. Dies wird einige Investitionen in neue Hard- und Software erfordern – und viele Arbeitsstunden für die ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden im Dorfarchiv.

Das Dorfarchiv Adelboden (im UG des Pfarrhauses) ist jeweils am ersten Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr für das Publikum geöffnet. Mehr Infos unter www.frutiglaender.ch im Bereich Web-Links.