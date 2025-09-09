Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Musikalische Häppchen auf dem Adelbodner Dorfplatz

  09.09.2025 Kultur, Frutigen, Adelboden
Das Wendel Quartet spielt musikalische Kostproben auf dem Dorfplatz. BILD: CORINA SCHRANZ-LINDT
Das Wendel Quartet spielt musikalische Kostproben auf dem Dorfplatz. BILD: CORINA SCHRANZ-LINDT

Vom 5. bis 14. September 2025 findet das Swiss Chamber Music Festival (SCMF) in Adelboden und Frutigen statt. Das Rahmenprogramm bilden kleine Kostproben von MusikerInnen auf dem Adelbodner Dorfplatz, welche am Abend auftreten. Die «Schtärnschtung» bietet dabei auf der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote