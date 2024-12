Neue Gefährdungsanalyse auf dem Geoportal veröffentlicht

Das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (BSM) hat die neue Gefährdungsanalyse der Gemeinden auf dem Geoportal des Kantons Bern veröffentlicht. Damit sind die mehrjährigen Arbeiten an diesem Projekt abgeschlossen. Die Gemeinden des Kantons Bern sind gesetzlich dazu verpflichtet, in periodischen Abständen Gefährdungen und Gefahrenpotenziale zu ermitteln. Wie bereits in der Gefährdungsanalyse 2015 hat das BSM die Gemeinden bei dieser Aufgabe unterstützt. Die Gefährdungsanalyse bildet 24 Gefährdungen aus den Bereichen Technik, Natur und Gesellschaft ab. Gefährdungen können zum Beispiel ein Stromausfall, ein Unwetter oder eine Pandemie sein. Zu jeder dieser Gefährdungen hat das BSM in Zusammenarbeit mit weiteren kantonalen Ämtern basierend auf festgelegten Kriterien einen Risikowert pro Gemeinde berechnet. Dadurch sind die Risikowerte zwischen Gemeinden und Gefährdungen vergleichbar. Die Gemeinden konnten zu diesen Berechnungen Stellung nehmen. In einem sogenannten Risikodialog haben die Gemeinden und das BSM den Risikowert gemeinsam festgelegt. Die Gefährdungsanalyse besteht aus den veröffentlichten Karten im Geoportal, methodischen Erläuterungen auf der Website des BSM sowie individuellen Datenblättern, die an die Gemeinden verschickt wurden. Basierend auf der Gefährdungsanalyse erstellen die Gemeinden ihre Vorsorge- und Notfallplanungen im Bevölkerungsschutz.

Den Weg zur Gefährdungsanalyse auf dem Geoportal finden Sie auf www.frutiglaender.ch im Bereich Web-Links.