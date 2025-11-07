Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Seline Reichen holt Gold in Salzburg

  07.11.2025 Bildung|Schule, Frutigen
Mit einem Lächeln zum Erfolg: Die 20-jährige Frutigerin Seline Reichen hat in Salzburg den internationalen Wettbewerb Junior Sales Champion International 2025 gewonnen. Mit Charme, Fachwissen und einer grossen Portion Herz überzeugte sie die Jury – und holte Gold für die Schweiz. Ein unvergesslicher Moment für die junge Berufsfrau aus dem Frutigland. BILD: FAMILIE REICHEN
Mit einem Lächeln zum Erfolg: Die 20-jährige Frutigerin Seline Reichen hat in Salzburg den internationalen Wettbewerb Junior Sales Champion International 2025 gewonnen. Mit Charme, Fachwissen und einer grossen Portion Herz überzeugte sie die Jury – und holte Gold für die Schweiz. Ein unvergesslicher Moment für die junge Berufsfrau aus dem Frutigland. BILD: FAMILIE REICHEN

Mit Fachwissen, Charme und Ausdauer hat sich Seline Reichen bis an die Spitze der europäischen Nachwuchsverkäuferinnen gearbeitet. Die 20-jährige Frutiger Detailhandelsfachfrau gewann in Salzburg den internationalen Wettbewerb des deutschsprachigen Raumes, den Junior Sales ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote