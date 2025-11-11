Von Haydn bis Alphorn – ein Konzert, das Grenzen sprengt

In der stimmungsvollen Atmosphäre der Kirche Spiez wurde das Publikum Zeuge eines aussergewöhnlichen musikalischen Abends, der die Kraft geistlicher Musik in ihrer ganzen Vielfalt und Tiefe offenbarte.

In der stimmungsvollen Atmosphäre der Kirche Spiez wurde das Publikum Zeuge eines aussergewöhnlichen musikalischen Abends, der die Kraft geistlicher Musik in ihrer ganzen Vielfalt und Tiefe offenbarte.

MICHAEL SCHINNERLING

Die Kirchenchöre aus Sigriswil und Lenk präsentierten ein Programm, das sowohl historisch fundiert als auch emotional bewegend war – ein echtes Fest für Herz und Geist. Rund 400 Besucherinnen und Besucher spendeten am Ende stehenden Applaus und werden sich noch lange an den 5. November erinnern. Die musikalische Leitung hatten Christine Lüthi (Sigriswil) und Johannes Göddemeyer (Lenk).

Den Auftakt gestaltete der Kirchenchor Sigriswil mit Michael Haydns «Missa brevis a tre voci». Die klangliche Reinheit des Chors, die einfühlsame Solistin und die tragende Orgel verschmolzen zu einem harmonischen Ganzen, das die klassische Eleganz der Komposition eindrucksvoll zur Geltung brachte. Haydns Musik, schlicht und doch tiefgründig, wurde mit solcher Präzision und Wärme interpretiert, dass sie das Publikum sofort in ihren Bann zog.

Der Kirchenchor Lenk setzte das Programm mit einer fein abgestimmten Auswahl geistlicher Werke fort. Franz Xaver Witts «Quis ascendit in montem Domini» eröffnete diesen Teil mit feierlicher Würde und klanglicher Klarheit. Es folgte Ferdinand Hillers «Der Hirtenknabe», das mit seiner lyrischen Schlichtheit und volksliedhaften Anmut bezauberte. Besonders eindrucksvoll war die Darbietung von Gerhard Noetzels «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen», das mit seiner modernen Tonsprache eine Brücke zwischen Tradition und Gegenwart schlug. John Goss’ «O ihr Berge, hohe Heimat» und Leo S. Sowerbys «I will lift up mine eyes» rundeten das Programm kraftvoll, innig und voller Sehnsucht ab – eine musikalische Liebeserklärung an die Bergwelt.

Der Höhepunkt des Abends

Nach einer kurzen Pause folgte der Höhepunkt des Konzerts: die gemeinsame Aufführung der Messe für Chor, Alphörner und Pauken von Franz Schüssele durch beide Chöre. Bereits der Einzug mit Echo und Friedensruf war ein Hühnerhautmoment. Die Alphörner verliehen der Szenerie eine archaische Tiefe, während die Pauken den Raum mit feierlicher Spannung erfüllten. Das «Kyrie» und «Gloria» strahlten in ihrer klanglichen Dichte, das «Credo» wurde mit beeindruckender Ausdruckskraft gesungen. Besonders das «Sanctus» und «Benedictus» berührten durch ihre meditative Ruhe und die harmonische Verbindung von Chor und Instrumenten. Das abschliessende «Agnus Dei» war ein musikalisches Gebet – getragen, innig und voller Hoffnung.

Der Applaus am Ende war überwältigend und stehend – ein Zeichen tiefster Anerkennung für die musikalische Leistung, die Leitung von Christine Lüthi und Johannes Göddemeyer sowie die emotionale Tiefe dieses Konzerts. Als Zugabe erklang nochmals das «Benedictus», diesmal mit einer noch grösseren Innigkeit, die den Abend würdevoll abrundete. Ein Konzert, das nicht nur musikalisch überzeugte, sondern auch spirituell berührte – ein Erlebnis, das den 400 Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Auch am Sonntag in der Kirche Sigriswil bot sich dasselbe Bild. «Es war der Oberhammer: Die Kirche quoll über, jeder Platz war besetzt, und einige standen noch. Stehende Ovation am Schluss, Franz Schüssele im Glück, stehende Ovation auch für ihn», liess Lüthi am Sonntagabend wissen.

«Alphorn- und Chorklang mischten sich wunderbar»

Franz Schüssele, der Komponist der Messe für Chor, Alphörner und Pauken, war beim Konzert in Sigriswil nämlich persönlich anwesend und erklärte im Gespräch, wie es zu diesem aussergewöhnlichen Werk gekommen war. «Ich hatte während zwanzig Jahren den Kirchenchor an meinem Wohnort Friesenheim in Deutschland geleitet und dabei festgestellt, dass sich Alphorn- und Chorklang sehr gut mischen», erzählte Schüssele. «Das brachte mich auf die Idee, eine Messe für diese Besetzung zu schreiben.» Damals spielte Schüssele selbst in einem Alphorntrio mit zwei Blechbläserkollegen. «Ich war Posaunist, deshalb hatte ich die Triobesetzung gewählt», erklärte er. «Die Pauken hatte ich als eine Art vierte Alphornstimme hinzugefügt – zur rhythmischen Belebung und klanglichen Verstärkung.» Später erweiterte der Komponist das Werk um vier Hörner und schuf zudem eine Fassung für Männerchor. «Da seit Corona die Zahl der Männer in den Chören stark abgenommen hatte, hat Johannes Göddemeyer die Messe nun für SSA (Chor mit Sopran und Alt, Anm.d.Red.) und eine Männerstimme arrangiert», sagte Schüssele.

Der Komponist erinnerte sich

Franz Schüssele erinnerte sich gut an die Entstehung des Werks: «Ich hatte die einzelnen Messteile im Laufe des Jahres 1980 komponiert. Die erste Aufführung fand 1981 mit dem katholischen Kirchenchor Friesenheim und meinem Alphorntrio statt.» Bereits ein Jahr später erschien die Messe auf Schallplatte, später auch auf CD. «Seither gab es rund hundert Aufführungen

– zunächst durch meinen Chor, dann auch durch andere Ensembles, vor allem in Deutschland, später auch in der Schweiz, nun bereits zum vierten Mal», erzählte Schüssele stolz. Vor einiger Zeit hat er das Werk nochmals erweitert.

«Ich habe das Credo, das Benedictus und einen Schlussgesang hinzugefügt», erklärte der Komponist. «Das Werk stellt an die Sängerinnen und Sänger einige Ansprüche – und besonders für die Alphornbläser ist es eine echte Herausforderung.»

Zum Schluss fügte er mit einem Lächeln an: « Am zweiten Adventssonntag spiele ich übrigens auch selbst in der Schweiz – mit Alphorn und Orgel.Ich freue mich schon sehr darauf!» Mit einem herzlichen «alphornigen Gruss» verabschiedete sich der Komponist – bescheiden, humorvoll und sichtlich stolz auf ein Werk, das seit über vierzig Jahren Menschen bewegt und Brücken zwischen Himmel, Erde und Bergwelt schlägt.