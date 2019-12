Ein Blick in die Weihnachtsbäckerei

WEIHNACHTEN Wenn der Winter kommt, beginnt für die Bäckereien die Zeit des Weihnachtsgebäcks. Der «Frutigländer» hat – stellvertretend für alle Bäcker im Frutigland – in drei Betrieben nachgefragt, welche Bedeutung dieser Geschäftszweig für sie hat – und was bei den Kunden besonders beliebt ist.

MICHAEL SCHINNERLING

Im Schaufenster der Bäckerei-Konditorei Graber in Aeschi steht ein Schlitten, drumherum sind Geschenkboxen drapiert. Links und rechts gibt es prachtvoll geschmückte Weihnachtsbäume, Christstollen und Weihnachtskonfekt. In der Theke liegen ausserdem schön arrangiert Orangenschnitten, Lebkuchen in vielen Varianten und Weihnachtskonfekt. «Für uns ist es ein wichtiges Zusatzgeschäft in einer Zeit, wo nicht so viel in Hotels und Restaurants zu liefern ist», erklärte Inhaber Mark…