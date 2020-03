HAUSTIERECKE Es gibt viele sehr unterschiedliche Coronaviren. Sie können bei fast allen Säugetieren, Vögeln und Fischen verschiedene mehr oder weniger ernsthafte Erkrankungen auslösen.

Der Name «Coronavirus» rührt von dessen Aussehen unter dem Elektronenmikroskop. Fortsätze wie Stöpsel auf der Aussenseite der Viren erscheinen im Querschnitt wie eine Krone (lateinisch: corona). Die Coronaviren sind eine genetisch heterogene Virusfamilie. Einzelne von ihnen können durch den Wechsel von einer Tierart zur anderen oder auf den Menschen ganz neue Krankheiten auslösen. In den Jahren 2002 / 2003 war das in Südostasien SARS, im Jahr 2013 MERS im Mittleren Osten und aktuell verursacht das bisher unbekannte SARS-CoV-2 eine Pandemie, sprich: eine länder- und kontinentübergreifende…