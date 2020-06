An der Generalversammlung der kantonalen Tourismusorganisation vom Mittwoch wurden alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit angenommen. Nicht nur personell, sondern auch im Auftritt gibt es nun eine Veränderung.

Dank der Aufhebung des Versammlungsverbots konnte die siebte ordentliche Generalversammlung der BE! Tourismus AG wie geplant am 17. Juni im Schloss Schadau in Thun durchgeführt werden.

Oliver Waser wurde neu in den Verwaltungsrat der bisherigen BE! Tourismus AG gewählt. Er ist seit Kurzem Präsident von Gstaad Saanenland Tourismus und leitet die Niederlassung der Berner Kantonalbank in Gstaad. Oliver Waser ersetzt die bisherige Vizepräsidentin des Verwaltungsrats, Sandra Matti. Die Rechtsanwältin aus dem Saanenland hatte sich entschieden, für die Amtsperiode 2020 /…