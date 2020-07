LÖTSCHBERG Um künftig Wasser- und Sandeintritte in den Basistunnel zu verhindern, will die BLS so schnell wie möglich handeln. Während der viermonatigen Bauzeit von Anfang September bis Mitte Dezember 2020 bleibt der Tunnel einspurig befahrbar.

Mit dem Bergwasser soll künftig kein Sand mehr in den Lötschberg-Basistunnel gelangen. Damit der Bahnbetrieb langfristig gewährleistet werden kann, saniert die BLS die Schadstelle in der Oströhre des Doppelspurabschnitts. Neben der Tunnelröhre bricht sie eine Kaverne aus und installiert in diesen Hohlraum ein Absetzbecken mit einem Fassungsvermögen von über 2000 Kubikmetern (der «Frutigländer» berichtete). Das Bergwasser fliesst in dieses Absetzbecken, allfälliger Sand setzt sich ab, und das gereinigte Bergwasser wird zum Portal Raron abgeleitet.…