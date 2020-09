Im August traf sich der Landesteil Oberland der Bernischen Trachtenvereinigung zum Vorstandsessen in Faulensee. Infolge zahlreicher abgesagter Sitzungen und Veranstaltungen war dies die erste Zusammenkunft in diesem Jahr. In gemütlichem Beisammensein entwickelte sich so manches interessantes Gespräch. Das Thema Covid-19 war omnipräsent. Da auch die Delegiertenversammlung in diesem Jahr nicht stattgefunden hatte, waren erstmals schriftliche Wahlen durchgeführt worden. Das Vorstandsessen diente nun dazu, die abtretenden Mitglieder zu verabschieden sowie die neu Gewählten willkommen zu heissen. Für alle frei gewordenen Ämter wurde erfreulicherweise eine Nachfolge gefunden. Der Frutiger Willi Glauser übernimmt das Amt des Obmannes, Madlen Stähli wird neue Statthalterin. Céline Hählen ist neu…