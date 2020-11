GASTRONOMIE Sechs Wochen später als sonst ist der neue GaultMillau-Führer erschienen – mit etwas milderen Urteilen als auch schon. Ein Restaurant aus der Region hat einen zuvor verlorenen Punkt zurückbekommen, für die übrigen ändert sich die Bewertung nicht.

BIANCA HÜSING

Und jährlich grüsst der Restaurantkritiker ... Nein, grüssen tut er eigentlich nicht – zumindest nicht in seiner Rolle als Kritiker. Um einen realistischen Einblick in die Qualität eines Lokals zu bekommen, geben sich die GaultMillau-Testesser natürlich nicht zu erkennen. Zuweilen tauchen sie in einer Phase auf, in der es gerade nicht so rund läuft. Dann erwischen sie die Küchenchefs oder Kellner sozusagen auf dem falschen Fuss.

So erging es im letzten Jahr dem Adelbodner Parkhotel Bellevue. Weil dem Kritiker vor allem…