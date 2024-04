Eine Seilbahn füllt den Gemeindesaal

Für ihren Infoanlass vom vergangenen Freitag hatte die Gemeinde 300 Plätze bereitgestellt, und als es um 19.30 Uhr losging, waren sie fast alle besetzt. «Es wäre schön, wenn es an den Gemeindeversammlungen auch so wäre», sagte Gemeinderatspräsident René Maeder in seiner Begrüssung.

Zu entscheiden gab es an diesem Abend nichts, doch die Bürgerinnen und Bürger erwartete trotzdem ein üppiges Programm. Informiert wurde über die geplante Umgestaltung von Gemeindeplätzen, über verschiedene Entwicklungen rund um den Spitzen Stein und die entsprechende Planungszone. Die Naturwärme AG, seit einem Jahr eine Tochter des örtlichen Licht- und Wasserwerks, stellte ihre Ausbaupläne vor. Die meisten Neugierigen dürfte allerdings die LKE angezogen haben: die Luftseilbahn Kandersteg-Elsigenalp. Lukas Eichenberger, Kandersteger Hotelier und derzeit Vizepräsident der TALK AG, sowie Christian Zenger, Geschäftsführer der Bergbahnen Elsigen-Metsch, informierten über das Projekt und die bisherigen Vorarbeiten – inklusive möglicher Gondelvarianten (siehe Bild).

So überzeugt die beiden ihre Vision auch vorstellten: im Kandersteger Gemeindesaal wurde die Idee vorerst eher verhalten aufgenommen – auch, weil entscheidende Infos, etwa zur Finanzierung, noch nicht vorlagen.